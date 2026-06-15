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        Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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