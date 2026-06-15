Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.
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