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        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

        Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

        Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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