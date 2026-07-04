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        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.


        Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

        Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

        Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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