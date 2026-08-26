Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Yüksek sıcaklık nedeniyle şehrin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise misafirlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi için vantilatör sistemi çalıştırıldı.

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte, bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan kentte, vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

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