Şanlıurfa'da terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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