Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor

        Benzer Haberler

        Semere yerleştirdiği biberonlarla sürü psikolojisini yönetiyor Ceylanpınar'...
        Semere yerleştirdiği biberonlarla sürü psikolojisini yönetiyor Ceylanpınar'...
        Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
        Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
        Kazada yaralanan tarım işçilerinden 18'i taburcu oldu
        Kazada yaralanan tarım işçilerinden 18'i taburcu oldu
        Komşu esnafın müşteri kapma kavgası kamerada
        Komşu esnafın müşteri kapma kavgası kamerada
        Polis helikopterine bayrak sallayan çocuğa bisiklet hediye edildi
        Polis helikopterine bayrak sallayan çocuğa bisiklet hediye edildi
        Şanlıurfa'da evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğ...
        Şanlıurfa'da evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğ...