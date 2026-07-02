Şanlıurfa'da tırın çarptığı park halindeki kamyonun sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın çarptığı park halindeki kamyonun sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Hüseyin Kaşıkçıoğlu idaresindeki 27 AZK 454 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda park halindeki 63 AGV 616 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, park halindeki kamyonun şoförü Abdullah Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan tır sürücüsü Kaşıkçıoğlu, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaşıkçıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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