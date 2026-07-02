Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da tırın çarptığı park halindeki kamyonun sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'da tırın çarptığı park halindeki kamyonun sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın çarptığı park halindeki kamyonun sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tırın çarptığı park halindeki kamyonun sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın çarptığı park halindeki kamyonun sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Hüseyin Kaşıkçıoğlu idaresindeki 27 AZK 454 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda park halindeki 63 AGV 616 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerce yapılan kontrolde, park halindeki kamyonun şoförü Abdullah Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan tır sürücüsü Kaşıkçıoğlu, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaşıkçıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 45 dönüm buğday ekili alan yandı
        Şanlıurfa'da 45 dönüm buğday ekili alan yandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Haliliye'de kültür merkezi kursları için kayıtlar sürüyor
        Haliliye'de kültür merkezi kursları için kayıtlar sürüyor
        Şanlıurfa'da 'anız yakmadan üretim' modeli yaygınlaşıyor: Toprak korunuyor...
        Şanlıurfa'da 'anız yakmadan üretim' modeli yaygınlaşıyor: Toprak korunuyor...