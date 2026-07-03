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        Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kışla Mahallesi'nde bir okulun bahçesindeki elektrik trafosunda yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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