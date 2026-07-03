Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kışla Mahallesi'nde bir okulun bahçesindeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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