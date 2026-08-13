Şanlıurfa'daki kazada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Ahmet Yalçın (40) idaresindeki 55 HC 225 plakalı otomobil, dün Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile Mahmut Köse (30), Sefer Özdoğan (41) ve Gündar Tura (46) yaralanmıştı.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda dün otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Sefer Özdoğan (41), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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