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        Şanlıurfa'daki kazada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Şanlıurfa'daki kazada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Siverek-Diyarbakır kara yolunda dün otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Sefer Özdoğan (41), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Özdoğan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

        Ahmet Yalçın (40) idaresindeki 55 HC 225 plakalı otomobil, dün Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile Mahmut Köse (30), Sefer Özdoğan (41) ve Gündar Tura (46) yaralanmıştı.

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