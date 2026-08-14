Şanlıurfalı kadının 13 yıllık anne olma hayali gerçek oldu

Şanlıurfa'da eşi Ahmet Aslan ile 13 yıldır çocuk hasreti çeken Emine Aslan, Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi'ndeki 3 yıllık tedavinin ardından mutlu sona ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, daha önce gittiği bazı sağlık merkezlerinde 7 kez denediği tüp bebek tedavisinden sonuç alamayan 30 yaşındaki Emine Aslan, son olarak Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Aslan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut ve ekibi tarafından yaklaşık üç yıl yürütülen tedavinin ardından sonuç elde etti. Aslan ailesinin 13 yıllık bebek hasreti, kız bebeklerinin doğmasıyla sona erdi.

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Tedavi sürecini değerlendiren Prof. Dr. Barut, uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden ailelerde standart yaklaşımlar yerine hastaya özel planlamanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Daha önce 7 tüp bebek denemesinden sonuç alamayan hastanın tedavi geçmişini ayrıntılı olarak inceledikten sonra yeniden tedavi sürecine geçtiklerini anlatan Barut, "Her hasta kendi öyküsüyle değerlendirilmelidir. Standart bir tedavi yerine tamamen hastamıza özel bir yol haritası oluşturduk. İlk uyguladığımız tüp bebek tedavisinde gebelik elde ettik. Ancak bizim için başarı yalnızca pozitif gebelik testi değildi. En büyük hedefimiz sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesiydi. Bugün ailemizin mutluluğuna ortak olmak bizim için de büyük bir gurur. Bu başarı, doğru değerlendirme, sabırlı takip ve güçlü ekip çalışmasının ürünüdür." ifadelerini kullandı.

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HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan​​​​​​​ da hastanenin güçlü akademik kadrosu ve modern teknolojik altyapısıyla yalnızca Şanlıurfa'ya değil, bölge illerine de nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

Anne Emine Aslan ise 13 yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek için büyük mücadele verdiklerini belirterek, bu mutluluğu yaşamalarına vesile olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.