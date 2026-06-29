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        Takoran Vadisi'nde SUP etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Takoran Vadisi'nde SUP etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi'nin, su sporlarında önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

        Daha önce su altı sporcuları, kano tutkunları ve sportif olta balıkçılarını ağırlayan vadi, bu kez Türkiye'nin farklı illerinden gelen SUP sporcularına ev sahipliği yaptı.

        Fırat Nehri'nin manzarası eşliğinde kürek çeken sporcular, hem spor yapmanın hem de vadinin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmenin keyfini yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'deki en özel parkurlardan olduğunu belirtti.

        Bugüne kadar Türkiye'nin farklı noktalarında bu sporu yaptığını ifade eden Dirlik, Takoran Vadisi'nin kendisine doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunduğunu kaydetti.

        Vadide 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak da bölgeye yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

        Durak, bu etkinliklerin bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı sağladığını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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