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        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, 14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 21:32 Güncelleme:
        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, 14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve beraberindeki komisyon üyeleri, Siverek Kaymakamlığında yaptığı toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini dinledi.

        Daha sonra okulda incelemelerde bulunan heyet, saldırıya ilişkin bilgi aldı.

        Komisyon Başkanı Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullara saldırının düzenlendiği Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da kapsamlı bir çalışma ziyareti yaptıklarını söyledi.

        Okullarda benzer olayların yaşanmaması için komisyon önerilerinin oluşturulacağını ifade eden Beyazıt, ailelere de çocukların dijital mecralarda maruz kaldıkları içerikleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

        Saldırıların düzenlendiği 2 ilde de olumlu gelişmelere şahitlik ettiklerini vurgulayan Beyazıt, şunları kaydetti:

        "Burada gördüğümüz bazı hadiseler, gördüğümüz bazı değerlendirmeler de var. Özellikle Siverek'teki okulumuzdaki öğrencilerimizin moralinin iyi olmuş olması bizi mutlu etti. Bu arada yavrularımızın hem psikolojik destek noktasında, hem sağlıkla ilgili talepleri noktasında da çalışmaların iyi bir şekilde götürüldüğünü de yerinde değerlendirmiş olduk. Burada buna benzer hadiselerin meydana gelmemesi açısından ben özellikle sorumluluk hisseden bütün ailelerimizi, bütün bu konudaki insanları çocuklarının eline akıllı telefonlar vererek onları telefonlarla baş başa lütfen bırakmasınlar. Lütfen çocuklarının bu telefonlarda neye girdiklerini, hangi sitelere girdiklerini, neyi takip ettiklerini mutlaka takip etsinler ve bunlara da izin vermesinler."

        - Olay

        Siverek ilçesinde 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantin çalışanı olmak üzere 16 kişi yaralanmıştı. Şüpheli Ö.K. ise intihar etmişti.

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