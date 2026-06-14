TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyon çalışmalarına ilişkin, "Temel gayemiz meselenin köküne inmek, yapılması gerekenleri tespit etmek ve okullarımızı evlatlarımız için sarsılmaz birer güven kalesi haline getirmektir." dedi.





Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt ve beraberindeki üyeler, nisan ayında okula silahlı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa'da temaslarda bulundu.



GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Beyazıt, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.



Beyazıt, komisyonun bu kapsamda ciddi bir çalışma yaptığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün burada Siverek ilçemizde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşadığımız o sarsıcı olayı araştırmak ve en önemlisi yetkili tüm kurumlarımızla 'bir daha asla' demek için toplanmış bulunuyoruz. 14 Nisan sabahı tüm Türkiye'nin, hepimizin yüreği ağzına geldi. Tek ve en büyük tesellimiz, hiçbir masum evladımızı, hiçbir kıymetli öğretmenimizi kaybetmemiş olmamızdır."



O gün yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Beyazıt, şöyle devam etti:



"Şanlıurfa'ya sadece geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye gelmedik. Temel gayemiz meselenin köküne inmek, yapılması gerekenleri tespit etmek ve okullarımızı evlatlarımız için sarsılmaz birer güven kalesi haline getirmektir. Çocuklarımızın güvenli eğitim ortamlarında bulunabilmeleri için alınması gereken tedbirleri ortaya koymaktır. Eğitim yuvalarımız, çocuklarımızın sadece zihinlerinin aydınlandığı yerler değil, aynı zamanda anne babalarının onları devlete emanet ettiği en güvenli limanlar olmalıdır. Bu güvenin sarsılmasına, çocuklarımızın o sıralarda korkuyla oturmasına asla müsaade etmeyiz."



Öğrencilerin güvenliğinin esas alındığını anlatan Beyazıt, olayın öncesini, olay anını ve sonrasını bütün yönleriyle araştıracaklarını dile getirdi.



Beyazıt, doğru teşhisler koyarak kalıcı çözüm üretme gayretinde olacaklarını vurguladı.



Komisyon heyeti, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Valiliğini de ziyaret etti.

