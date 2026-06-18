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        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin bağımlılıkla mücadele çalışmaları

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Bağımsızlık Seferberliği" protokolü kapsamında kent genelindeki bağımlılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin bağımlılıkla mücadele çalışmaları

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Bağımsızlık Seferberliği" protokolü kapsamında kent genelindeki bağımlılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Danışmanlık Merkezince bağımlılıkla mücadele kampanyası kapsamında şehrin muhtelif yerlerindeki bilboardlara afişler asıldı.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.

        Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Çiftçi,, "Bu tür farkındalık çalışmaları sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir neslin yetişmesine katkı sunuyor. Kent genelindeki görsel farkındalık çalışmalarıyla daha fazla kişiye ulaşılması ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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