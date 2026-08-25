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        Bayraktar TB2, Siirt'teki "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergileniyor

        Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), Siirt'te devam eden "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Bayraktar TB2, Siirt'teki "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergileniyor

        Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), Siirt'te devam eden "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nda sergilenmeye başlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baykar yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda 18 Ağustos'ta başlayan organizasyon çerçevesinde 3 kategoriden oluşan "Savaşan İHA Yarışması" sürüyor.

        Gençlerin geliştirdiği milli ve özgün teknolojilerin sergilendiği yarışmada, katılımcılar insansız hava araçlarının uçuşlarını yakından takip etme fırsatı buluyor.

        Yarışma kapsamında, organizasyonun düzenlendiği alanda sergilenmeye başlanan Türkiye'nin milli savunma sanayisinin önemli ürünlerinden Bayraktar TB2 SİHA, 3 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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