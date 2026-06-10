GÜNCELLEME - Siirt'te kayıp ihbarı yapılan çoban bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban Metin Dizek (23) bulundu.



AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kırsal Sit Mahallesi'nde dün hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Dizek için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE ve güvenlik korucuları arama başlattı.



Dron desteğiyle yapılan aramada kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Bacavan Yaylası'nda bitkin halde bulunan çoban, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

