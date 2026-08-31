HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

HÜDA PAR İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yapıcıoğlu, Siirt'teki temasları kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada partisine yeni katılan üyeler ve partililerle bir araya gelen Yapıcıoğlu, talep ve sorunları dinledi.

Daha sonra Valiliğe geçen Yapıcıoğlu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ile görüştü.

Yapıcıoğlu, ardından Tüm Emlak Danışmanları Birliği Siirt İl Temsilciliğine geçerek, burada İl Temsilcisi Ömer Faruk Sevgi ile bir araya geldi.

Daha sonra bir kafede düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katılan Yapıcıoğlu, burada gençlerle görüştü.