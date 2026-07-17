Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GD 9029 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kurtalan-Batman karayolunun Toytepe köyü mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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