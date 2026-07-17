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        Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GD 9029 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kurtalan-Batman karayolunun Toytepe köyü mevkisinde devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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