Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" etkinliği

        Siirt'te "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" etkinliği

        Siirt Adliyesi'nde "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" etkinliği

        Siirt Adliyesi'nde "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Siirt Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, uzlaştırmacıların kuruma aidiyetlerinin güçlendirilmesi, başarılı uzlaştırma uygulamalarının teşvik edilmesi, adalet hizmetleri ve toplum içerisindeki rollerinin daha görünür kılınması ile uzlaştırma kurumuna yönelik farkındalığın artırılması konuları ele alındı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, programda yaptığı konuşmada, uzlaştırmanın taraflar arasındaki uyuşmazlıkların kısa sürede ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözümüne önemli katkı sağladığını belirtti.

        Coşkun, özveriyle görev yapan uzlaştırmacıların gününü kutlayarak, uzlaştırma faaliyetlerine katkı sunan personele çalışmalarında başarı diledi.

        Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar, Uzlaştırma Bürosu'ndan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Halil Rahman Seçğin ve kentte görev yapan uzlaştırmacılar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
        Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan üyelerine "TOBB Nefes Kredis...
        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan üyelerine "TOBB Nefes Kredis...
        Siirt TSO Başkanı Kuzu'dan Nefes Kredisi çağrısı
        Siirt TSO Başkanı Kuzu'dan Nefes Kredisi çağrısı
        Siirt'te asansörler mercek altında: Riskli olanlar için yasal süreç başlatı...
        Siirt'te asansörler mercek altında: Riskli olanlar için yasal süreç başlatı...
        Siirt'te Meslek Liseleri Tanıtım ve Kariyer Festivali düzenlendi
        Siirt'te Meslek Liseleri Tanıtım ve Kariyer Festivali düzenlendi
        Siirt'te Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi
        Siirt'te Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi