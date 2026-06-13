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        Siirt'te baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Siirt'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Siirt'te baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Siirt'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

        Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Hüseyin O, bir süre sonra gözden kayboldu.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Batman Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yürütülen çalışma sonucu Hüseyin O'nun cansız bedenine ulaştı.

        Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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