Siirt'te bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Siirt'te, Kurban Bayramı sabahında bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs'ta Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi Gap Taksi mevkisinde Özgür Bozan'ın (42) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, zanlılar K.K, A.Y, H.K. ve A.Y. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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