Siirt'te bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.
Giriş: 16.06.2026 - 00:13 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde 15 yaşındaki Hazar Ö'nün kullandığı bisiklet kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.
Kazada çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazar Ö. ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ