Siirt'te çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Siirt'te çeşitli suçlara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ekipleri, çeşitli suçların önlenmesine yönelik 20 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında çalışma yaptı.



Kasten öldürme olayının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 19 uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.



Uyuşturucunun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 1 kilo 345 gram uyuşturucu ve uyarıcı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 675 lira ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.





Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 bin 600 paket kaçak sigara, 11 gümrük kaçağı cep telefonu, 48 elektronik sigara, 2 bin 200 makaron, çeşitli elektronik eşyalar, 2 tarihi eser ve 12 kopya düzeneği ele geçirildi.



Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı.



Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirinin banka ve kripto varlık hesapları üzerinden aklandığı tespit edildi.



Rutin denetim ve uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 11 şüphelinin 8'i sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.







