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        Siirt'te çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Siirt'te çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Nallıkaya köyünde, dün A.B. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada ağır yaralanan Selim B. (62), tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulanan A.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Nallıkaya köyünde dün, aralarında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralanan Selim B. ve A.B, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

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