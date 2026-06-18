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        Siirt'te çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Siirt'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Siirt'te çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Siirt'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Siirt-Kurtalan yolu Kezer Çayı mevkisindeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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