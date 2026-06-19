Siirt'te devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Batman-Siirt kara yolunda seyir halindeki tır, Gürgöze köyü mevkisinde devrildi. Kazada Muhammed T. (24), Kasım N. (23) ve Yunus K. (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.