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        Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

        Doğan Mahallesi'nde bir evde demir doğrama ve montaj işi yapan Uğur E. (20), elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Uğur E. ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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