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        Siirt'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Siirt'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fırat Mahallesi Gürsel Caddesi 606. Sokak'ta 6 katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yakında bulunan yük taşıma asansöründen de yararlanarak daireye ulaşıp yangına müdahale etti.

        Dumandan etkilenen 3 kişi, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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