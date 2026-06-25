Siirt'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fırat Mahallesi Gürsel Caddesi 606. Sokak'ta 6 katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yakında bulunan yük taşıma asansöründen de yararlanarak daireye ulaşıp yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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