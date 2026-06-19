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        Siirt'te hafif ticari araçla pikabın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Siirt'te hafif ticari araçla pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Siirt'te hafif ticari araçla pikabın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Siirt'te hafif ticari araçla pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.C'nin idaresindeki 56 AJ 162 plakalı pikap ile N.S'nin kullandığı 72 AV 100 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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