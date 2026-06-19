Siirt'te hafif ticari araçla pikabın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Siirt'te hafif ticari araçla pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. M.C'nin idaresindeki 56 AJ 162 plakalı pikap ile N.S'nin kullandığı 72 AV 100 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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