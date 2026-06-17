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        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı

        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı

        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlar kapsamında, haklarında 18 yıl 2 ay 7 gün, 9 yıl 1 ay 22 gün, 8 yıl 4 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 33 kişi yakalandı.

        Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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