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        Siirt'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Siirt'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Siirt'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Siirt'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde Vali Kemal Kızılkaya ve beraberindeki il protokol üyelerinin katılımıyla tören gerçekleştirildi.


        Vali Kızılkaya ve beraberindekiler İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmete açılan "Yıldız Kafe"nin açılışını gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Jandarma Teşkilatının 187 yıldır milletin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

        Jandarmanın gününü kutlayan Kızılkaya, teşkilatın köklü geçmişi, güçlü yapısı ve üstün görev anlayışıyla devletin şefkatini, milletin ise güven duygusunu temsil etmeye devam ettiğini söyledi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de Jandarma Teşkilatının 187 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık ilkeleri doğrultusunda milletin huzur ve güvenliği için görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

        Özmen, teşkilatın her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade ederek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

        Programda Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan köpek unsurlarının gösterileri yapıldı, jandarma envanterinde bulunan araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

        Program, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.

        Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mustafa Durmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulhakim Gider, Siirt Ticaret Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, jandarma personeli ve aileleri katıldı.

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