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        Siirt'te jandarmanın eğitimli köpekleri minik öğrenciler için gösteri yaptı

        Siirt'te jandarmanın eğitimli köpekleri, anaokulu öğrencileri için hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Siirt'te jandarmanın eğitimli köpekleri minik öğrenciler için gösteri yaptı

        Siirt'te jandarmanın eğitimli köpekleri, anaokulu öğrencileri için hünerlerini sergiledi.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında Nene Hatun Anaokulu'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

        Jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi verilen etkinlikte, trafik ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Jandarma bünyesinde mayın arama, uyuşturucu, iz takip, bomba ve erzak tespiti gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren eğitimli köpeklerden "Sınav", "Yapı" ve "Mantık" da burada minikler için gösteri yaptı.

        Etkinlik sonunda öğrencilere balon dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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