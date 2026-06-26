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        Siirt'te kafede çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde ahşap yapılı kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Siirt'te kafede çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde ahşap yapılı kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        İlçedeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Kurtalan ve Siirt belediyelerinin itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince parktaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kafenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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