Siirt'te merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek öldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Giriş: 13.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Tatlı köyünde oyun oynadığı sırada merdivenden düşen 1 yaşındaki Menesa Aksu ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bebek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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