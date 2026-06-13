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        Siirt'te merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek öldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Siirt'te merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek öldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Tatlı köyünde oyun oynadığı sırada merdivenden düşen 1 yaşındaki Menesa Aksu ağır yaralandı.

        Yakınları tarafından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Bebek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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