Siirt'te merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek öldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.



Tatlı köyünde oyun oynadığı sırada merdivenden düşen 1 yaşındaki Menesa Aksu ağır yaralandı.



Yakınları tarafından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Bebek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

