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        Siirt'te otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Siirt'te otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Siirt kara yolu eski Kayabağlar beldesi yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada araçta bulunan K.P, E.P. ve S.P. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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