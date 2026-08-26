Siirt'te otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 26.08.2026 - 19:09 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Siirt kara yolu eski Kayabağlar beldesi yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan K.P, E.P. ve S.P. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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