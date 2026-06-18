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        Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Siirt'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Siirt'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Abdullah Yıldız'ın kullandığı 56 ABF 704 plakalı motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolu Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda Rıdvan Kayar'ın kullandığı 34 MCT 549 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yıldız, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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