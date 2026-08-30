Siirt'te, 3 Eylül'e kadar sürecek "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"nın ikinci kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Baykar yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında Valilik ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda 18 Ağustos'ta başlayan organizasyon çerçevesinde, 3 kategoriden oluşan "Savaşan İHA Yarışması"nın ikinci kategorisinde, biri Endonezya'dan olmak üzere 26 üniversiteden gelen 533 yarışmacıdan oluşan 42 takım yarıştı.

24-30 Ağustos'ta gerçekleştirilen yarışmada, en iyi tasarım ödülünü Sferon Havacılık ve Uzay Takımı, en iyi yapay zeka teknolojileri uygulamaları ödülünü YGM Arı Kovanı Takımı, en iyi sistem mimarisi ödülünü Elektrik ARGE SİHA Takımı, en iyi takım ruhu ödülünü Gazi Alkar İHA Takımı, en iyi kontrol ve güdüm yazılımı ödülünü Kapsül Kırlangıç Takımı, en özgün yazılım ödülünü Altek Takımı, en iyi arayüz yazılımı ödülünü İkarus UAV Takımı ve en iyi aerodinamik performans ödülünü Farabi GM Uçbeyler Takımı kazandı.

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Plaket takdim törenine katılan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, güzel bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yarışmada önemli başarılar sağlandığını ifade eden Kızılkaya, "Yarışmada böyle güzel neticelerin alınmış olması bizi ayrıca mutlu etti. TEKNOFEST 2026 Savaşan İHA Yarışmaları'nda kentimizde gençlerimize ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Gençlerimiz alın terleri ve emekleriyle kıran kırana mücadele gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Mutlaka bunun kazananları oldu ama en çok kazanan ülkemiz oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmada ödül kazanan Kapsül Kırlangıç Takımı'nın kaptanı Ahmet Hakan Gürhan, mücadele içinde geçen yarışmada başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Gürhan, seneye de yarışmaya katılmayı planladıklarını belirterek, "Seneye hedefimiz en iyi yapay zeka ile iki görevi de otonom bir şekilde başarıyla tamamlamak ve ilk 3'e girmek ve böylece 'Savaşan İHA Yıldızlar' kısmında da yarışıp, kazandığımız en iyi kontrol ve güdüm algoritmasını gerçekten denemek istiyoruz." dedi.

Takımın pilotu Enes Teke de yaklaşık 3 yıldır bu yarışmalara katıldıklarını anlatarak, "Milli Teknoloji Hamlesi gerçekten çok değerli. Herkese bu yarışmalara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yarışmalar bizi hem bu alanda hem de hayatın diğer alanlarında geliştiriyor. Selçuk Bayraktar'a ve bu yarışmaları düzenleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Sferon Havacılık ve Uzay Takımı'nda yer alan İhsan Sağlam ve Fatma Gülsüm Akpınar da 42 finalist takım arasında mücadele ederek en iyi tasarım ödülünü almaya hak kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Daha sonra katılımcılara plaketleri Vali Kızılkaya ve organizasyon ekibi tarafından verildi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt'te "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" kapsamında, 31 Ağustos-3 Eylül'de 163 yarışmacıdan oluşan 41 takımın katılımıyla "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması" kategorisinde müsabakalar yapılacak.