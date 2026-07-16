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        Siirt'te TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri camide buluştu

        Siirt'te, TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri Fethi Serin Camisi'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Siirt'te TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri camide buluştu

        Siirt'te, TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri Fethi Serin Camisi'nde bir araya geldi.


        TÜGVA Siirt İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, camide buluşan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti, manevi sohbetler, ilahiler ve çeşitli etkinliklerle hem eğlendiği hem de verimli vakit geçirdiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TÜGVA olarak yaz okullarımızda çocuklarımızın manevi gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif yönlerini de desteklemeyi hedefliyoruz. Yaz boyunca düzenlenen faaliyetlerle öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen eğitmenlerimize, gönüllülerimize, destek veren kurumlarımıza ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yaz okulu faaliyetlerimiz aynı heyecan ve coşkuyla devam edecek."

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