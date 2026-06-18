Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te üniversite öğrencileri Botan Çayı'nda kano yaparak doğanın tadını çıkarıyor

        Siirt'te üniversite öğrencileri Botan Çayı'nda kano yaparak doğanın tadını çıkarıyor

        FECRİ BARLIK - Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğrencileri, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında yer alan Botan Çayı'nda kano yaparak hafta sonlarını ve tatil günlerini sporla değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Siirt'te üniversite öğrencileri Botan Çayı'nda kano yaparak doğanın tadını çıkarıyor

        FECRİ BARLIK - Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğrencileri, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında yer alan Botan Çayı'nda kano yaparak hafta sonlarını ve tatil günlerini sporla değerlendiriyor.

        Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kano SUP Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında kalan Botan Çayı'nın Tahta Mendik mevkisinde buluşuyor.

        Güvenlik ekipmanlarını kuşanan öğrenciler, kanolarla çayın sakin sularında kürek çekerek spor yapıyor, doğanın tadını çıkarıyor.

        Bedensel engelli öğrencilerin de yer aldığı farklı bölümlerdeki öğrenciler, kano etkinlikleri sayesinde hem fiziksel aktivite yapma imkanı buluyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.

        - "Botan'ın güzelliğini suda yaşıyoruz"

        Topluluk danışmanı da olan SİÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Demir, AA muhabirine, bir doğa harikası olan Botan Çayı'nın su sporlarına uygun bir yer olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 3 yıl önce bireysel olarak yaptıkları etkinlikleri şu anda öğrencilerin yoğun ilgisiyle düzenlediklerini belirten Demir, "Projelerle bugüne kadar 100-150 öğrenciyi bu sporla tanıştırdık. Gerçekten Botan bir doğa harikası. Bu doğal güzelliği değerlendirmek lazım. Gelenler de çok etkilenip bu spora devam ediyor." dedi.

        Bölgenin su sporlarına daha fazla ev sahipliği yapması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini dile getiren Demir, bu potansiyelin değerlendirilmesinin önemli olduğunu anlattı.

        Vatandaşların genellikle buraya piknik amaçlı geldiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

        "Genellikle Botan'ın tepesinde piknik yapılıyor. Botan'ın doğal güzelliğini tepeden izliyorlar ve Botan'a hayran kalıyorlar. Biz de tam tersi, Botan'ın güzelliğini suda yaşıyoruz, suda hissediyoruz. Suda bunu deneyimlemek gerçekten çok güzel, enteresan ve ilginç oluyor."

        - "Doğa sporlarının psikolojik, fizyolojik ve ruhsal açıdan önemi büyük"

        Akademisyen Dr. İsmail Öner de öğrencilerle kürek sörfü yaparak vakitlerini doğada değerlendirdiklerini ifade etti.

        "Doğa sporlarının psikolojik, fizyolojik ve ruhsal açıdan önemi büyük." diyen Öner, öğrencilerle hem yeni anılar biriktirdiklerini hem de doğanın eşsiz güzelliklerine şahitlik ettiklerini bildirdi.

        Kano SUP Topluluğu Başkanı ve Antrenörlük Bölümü öğrencisi Davut Çelik de kurdukları topluluk sayesinde çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyledi.

        Topluluk olarak birçok öğrencinin doğayla birleşmesini sağladıklarına değinen Çelik, "Doğayı seven öğrencilerle Botan'ı Türkiye'ye tanıtmak için bir sürü etkinlik yaptık. Yaklaşık 100'den fazla üyemiz bulunmakta ve hafta sonunu kafelerde değil Botan Çayı'nda değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de bize bir sürü fırsat sunuluyor." dedi.

        Topluluk üyesi Merve Yeşiloğlu da arkadaşlarıyla Botan'ın güzelliklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla etkinlikler düzenliyoruz. Burada dezavantajlı öğrencilerimiz de bulunuyor. Siirt'in güzelliklerini tanıtmak, medeniyetini keşfetmek amacıyla kanolarla Delikli Taş mevkisine kadar süren bir yolculuğumuz var." ifadelerini kullandı.

        Edanur Kaptan da kano etkinliğini ilk defa deneyimlediğini anlatarak, herkesin çok keyifli olan bu sporu yapması gerektiğini kaydetti.

        Hakan Alagöz de arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerle Botan Çayı'nın tadını çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Siirt'in geleneksel peynirleri Ankara'da tanıtıldı
        Siirt'in geleneksel peynirleri Ankara'da tanıtıldı
        Bu gösteri biletle değil, kitapla seyrediliyor Bilet yerine kitap getirdile...
        Bu gösteri biletle değil, kitapla seyrediliyor Bilet yerine kitap getirdile...
        Siirt'te geri dönüşüm malzemelerinden üretilen Sıfır Atık Sergisi açıldı
        Siirt'te geri dönüşüm malzemelerinden üretilen Sıfır Atık Sergisi açıldı
        Mercimek tarlasında kavurucu sıcak altında doğum günü sürprizi
        Mercimek tarlasında kavurucu sıcak altında doğum günü sürprizi
        Siirt'te çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutukla...
        Siirt'te çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutukla...
        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı
        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı