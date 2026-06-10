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        Siirt'te yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Siirt'te bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Siirt'te yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Siirt'te bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, çalışmayla merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında yürütülen çalışmalarla fıstık bahçeleri ve diğer tarımsal üretim alanlarına ulaşımın daha güvenli ve kolay sağlanması hedeflendiği belirtildi.

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