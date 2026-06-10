Siirt'te yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı
Siirt'te bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Giriş: 10.06.2026 - 13:53 Güncelleme:
Siirt'te bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, çalışmayla merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında yürütülen çalışmalarla fıstık bahçeleri ve diğer tarımsal üretim alanlarına ulaşımın daha güvenli ve kolay sağlanması hedeflendiği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ