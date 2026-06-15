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        Şoförlük yaptığı üniversiteden fakülte birinciliğiyle mezun oldu

        FECRİ BARLIK - Siirt Üniversitesinde (SİÜ) 14 yıl önce şoför olarak göreve başlayan 43 yaşındaki Süleyman Kılıç, 4 yıl önce kazandığı, iş hayatı ile birlikte sürdürdüğü sosyoloji eğitimini bölüm ve fakülte birincisi olarak tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Şoförlük yaptığı üniversiteden fakülte birinciliğiyle mezun oldu

        FECRİ BARLIK - Siirt Üniversitesinde (SİÜ) 14 yıl önce şoför olarak göreve başlayan 43 yaşındaki Süleyman Kılıç, 4 yıl önce kazandığı, iş hayatı ile birlikte sürdürdüğü sosyoloji eğitimini bölüm ve fakülte birincisi olarak tamamladı.

        Ortaokuldan sonra ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla eğitim hayatına ara veren 3 çocuk babası Kılıç, bir süre otobüslerde muavinlik yaptı.

        Liseyi açıktan bitiren Kılıç, 2012 yılında Siirt Üniversitesinde (SİÜ) şoför olarak çalışmaya başladı.

        Eğitime olan tutkusuyla 2022 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren Kılıç, aldığı puanla SİÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne yerleşti.

        Mesai saatlerinde üniversitede şoför olarak görev yapan, kalan zamanlarında derslerine çalışan Kılıç, yoğun geçen 4 yıllık eğitim sürecinin sonunda bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu.

        - "Annem de okumamı çok istiyordu"

        Süleyman Kılıç, AA muhabirine, ilkokuldan mezun olduktan sonra ortaokulu yatılı okuduğunu belirterek, sınavlarda başarılı olmasına rağmen liseye devam edemediğini söyledi.

        Kılıç, "7 kardeşiz, bir tercih yapmam gerekti. Ya liseye gidecektim ya kardeşlerime bakacaktım. Kardeşlerime okusun diye çalışmayı tercih ettim. Annem okumamı çok istiyordu, 'Keşke okusaydın. Başarılı bir öğrenciydin.' diyordu. Kardeşlerime bakmak için ayakkabı boyacılığı yaptım, su sattım. Şehirler arası otobüslerde muavinlik yaptım." dedi.

        Çalışırken lise eğitimini de açıktan sürdürdüğünü anlatan Kılıç, daha sonra Siirt Üniversitesinde şoför olarak çalışmaya başladığını belirtti.

        Kılıç, "İşe başladıktan sonra üniversiteyi okumak, annemin hayalini gerçekleştirmek istiyordum. Sınava girdim ve kazandım. Bölümü ve fakülteyi birincilikle bitirdim. Bunun için de çok gururluyum. 2012 yılından bu yana şoför olarak hizmet verdiğim üniversitede aynı zamanda öğrenim görüp, dereceyle mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Fakülteyi birincilikle bitirmem umut verici oldu." diye konuştu.

        - "Bize de bir umut oldu"

        Kılıç'ın fakülteden arkadaşı Kudret Fidan Taşkıran da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim gördüğünü, Kılıç'ın hayat hikayesinin herkese örnek olduğunu söyledi.

        Taşkıran, Kılıç'ın hayallerinin peşinden koştuğunu, hiç yılmadığını dile getirerek, "Hem çalışıp hem okudu. Kendisini tebrik ediyorum. Bize de bir umut oldu. Hayatı hep başarılarla dolsun inşallah. Herkesin okuyabileceğini, okumak için hiçbir engel olmadığını gösterdi." dedi.

        Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan 1 çocuk annesi Elif Saylam Asırcı da Kılıç'ın azminin hem kendisine hem arkadaşlarına örnek olduğunu belirtti.

        Asırcı, "Bir çocuk annesi olarak okumanın yaşının olmadığını, insanların her zaman mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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