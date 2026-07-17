Yüksek rakımlı yaylalarda tescilli bal üretimi için yoğun mesai

FECRİ BARLIK - Siirt'in yüksek rakımlı yaylalarında, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 23 yıl önce coğrafi işaretle tescil edilen Pervari balının üretimi için arıcıların yoğun mesaisi sürüyor.



Endemik bitki çeşitliliği, temiz doğası ve zengin florasıyla öne çıkan Pervari ilçesinin Beğendik beldesi yakınlarındaki 2 bin 156 rakımlı Guharan Yaylası ve Herekol Dağı eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylası başta olmak üzere yüksek rakımlı yaylalarda üretim yapan arıcılar, günün büyük bölümünü kovanlarının başında geçiriyor.



Zorlu yayla koşullarına rağmen özveriyle hasat öncesi son hazırlıklarını sürdüren üreticiler, tadı, aroması ve kalitesiyle öne çıkan balda bu sezon da yüksek verim ve kaliteli üretim bekliyor.



- "Yaylalarımızda bal akımının en fazla olduğu günleri yaşıyoruz"



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, kentin arıcılık alanında her geçen gün geliştiğini söyledi.



Tescilli balın hukuki haklarını da koruyarak bu balın hak ettiği yere gelmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Şanverdi, şunları kaydetti:



"Tüketicilerimizin​​​​​​​ daha sağlıklı ve kaliteli bal tüketmeleri için çaba gösteriyoruz. Özellikle coğrafi işaretli balımızın üretildiği alanları da artırmaya çalışıyoruz. 2 bin rakımın üzerindeki Çemikari, Guharan yaylamız gibi alanlarda izole bölgeler oluşturarak arıcılarımızın mesaisini daha geniş alanlarda ve yeni yerlerde yapmalarına katkı sağlıyoruz."



Yaylalarda tescilli balın endemik bitkilerle elde edildiğini, bu sayede bal üretiminin çok güzel olduğunu dile getiren Şanverdi, "Şu an için yaylalarımızda bal akımının en fazla olduğu günleri yaşıyoruz. Arıcılarımız özellikle bu yılki yağışla endemik bitkilerin çok olması, yeşil alanlarımızın fazla olması münasebetiyle de daha fazla üretim yaptıklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.



Şanverdi, ekim aylarında hasadı yapılacak balda bereketli bir sezon beklediklerini belirtti.



- "Bu sene verim iyidir"



Yaklaşık 15 yıldır arıcılık yapan Bedri Açık da Guharan Yaylası'nda geven başta olmak üzere yüzlerce bitki türünün bulunduğunu ve bunların balın kalitesine önemli katkı sağladığını söyledi.



Yaylada 150 kovanının bulunduğunu anlatan Açık, "Arılarımızı ilkbaharda bu yaylaya getiriyoruz. Sonbaharda da Beğendik beldesine götürüyoruz. Bu sene verim iyidir. Memnunuz arıcı olarak. Türkiye genelinde meşhurdur Pervari balı." dedi.



Yaylada 5-6 ay konakladıklarını ifade eden Açık, ekim ayında karakovan balının hasadını yapmayı beklediklerini kaydetti.



Bahattin Okur da 25 yıldır arıcılıkla uğraştığını ve tescilli bal üretiminde kaliteden ödün vermediklerini dile getirdi.



Pervari balının prolin değerinin yüksek olduğunu ifade eden Okur, "Her bal Pervari balı değildir. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Pervari balı meşhur bir baldır. Tüketicilerimizin sahte bala karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

