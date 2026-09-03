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        Balık avı sezonu bereketli başladı

        Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan palamut, hamsi ve mezgit gibi balıklar Sinop'ta tezgahları süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Balık avı sezonu bereketli başladı

        Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan palamut, hamsi ve mezgit gibi balıklar Sinop'ta tezgahları süslüyor.

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta av sezonunun başlamasının ardından balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor.

        Bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatının 75 liradan satıldığı kentte, hamsi ve mezgit ise kilogramları 250 liradan alıcı buluyor.

        Tezgahları süsleyen balıklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

        Balıkçı Cumhur Ünlü, AA muhabirine, sezonun bol ve bereketli başladığını söyledi.

        Bollukla beraber balık fiyatlarının da gerilediğini vurgulayan Ünlü, özellikle 3 gün önce kilogramı 800 liradan satılan mezgitin kilogram fiyatının şu an itibarıyla 250 liraya gerilediğine işaret etti.

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        Ünlü, "Sezonumuz çok bereketli başladı. Palamut, mezgit ve hamsi gibi balıklar tezgahlara geldi. Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz. Böyle de devam edeceğini umut ediyoruz. Tüm balıkçılarımız için kazasız, belasız bir bir sezon olur inşallah." dedi.

        - Palamudun tanesi 50 liradan satıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde ise tanesi 50 liradan satışa sunulan 200 kasa palamut, yaklaşık bir saatte tükendi.

        Yakakent Liman Balık Kooperatifi tarafından, vatandaşların uygun fiyata balık tüketebilmesi amacıyla satışa sunulan palamutlar, yoğun ilgi gördü.

        Tezgahlara gelen vatandaşlar, kısa sürede tükenen balıklardan alabilmek için yoğunluk oluşturdu.

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        Kooperatif Başkanı Fatih Kocabaş, "Halkımızın balık yemesi için tanesini 50 liradan satışa sunduk. Yoğun ilgi vardı. 200 kasa palamut yaklaşık bir saatte tükendi. Vatandaşlarımızın sofralarına uygun fiyatla balık ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

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