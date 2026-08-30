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        Boyabat ve Ayancık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Sinop'un Boyabat ve Ayancık ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Boyabat ve Ayancık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Sinop'un Boyabat ve Ayancık ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Murat Yıldız, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Faruk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Boyabat Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Üstçavuş Umut Ali Çalışkan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Tören, öğrencilerce şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Furkan Bolat, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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        - Ayancık

        Ayancık'ta Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Kaymakam Mevlana Kürkcü, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Melih Koca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tören, şiirlerin okunması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ile son buldu.

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