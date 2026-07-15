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        Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Hükümet Konağı salonunda düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışı, Kaymakam Murat Yıldız ve beraberindekilerce yapıldı.

        Hükümet Konağı Fuaye Alanındaki programda Kaymakam Yıldız, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle sohbet etti.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünde başlayan ve Hükümet Konağı önünde sona eren Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından İlçe Müftüsü Recep Unutmaz Kur'an-ı Kerim okudu, Kaymakam Murat Yıldız, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu program, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Furkan Atalay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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