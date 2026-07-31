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        Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

        Kadınlı köyü yakınlarında çıkan anız yangınını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.







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