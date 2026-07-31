Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü Kadınlı köyü yakınlarında çıkan anız yangınını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.