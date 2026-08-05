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        Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Osmanköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

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