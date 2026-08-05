Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. İlçeye bağlı Osmanköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.