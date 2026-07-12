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        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Boyabat'ta yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Boyabat'ta yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şaban Kurt idaresindeki 57 DA 540 plakalı otomobil, Daylı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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