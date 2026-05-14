        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Boyabat'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi

        

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:21 Güncelleme:
        

        

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, özel bireyler tarafından hazırlanan dans, müzik ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

        El sanatları ve resim sergilerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu programda konuşan Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görevli psikolojik danışman İzzet İlkay Düşkün, ailenin sadece bir çatı değil, her türlü fırtınada sığınılacak en güvenli liman olduğunu söyledi.

        Engelli bireylerin anne ve babalarının karşılıksız fedakarlığı her gün yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Düşkün, şöyle konuştu:

        "Yapılan pek çok araştırma, sevgi dolu bir aile ortamında, güven içinde büyüyen bireylerin hayata ne kadar sıkı tutunduğunu kanıtlıyor. Bir çocuğun gelişimindeki en büyük ihtiyaç, özel tekniklerden veya imkanlardan önce, koşulsuz kabul görmek ve sevildiğini bilmektir. Müdürlük olarak kapılarımız siz değerli ailelere sadece mesai saatlerinde değil, her daim sonuna kadar açıktır. Devletimizin şefkat eli, sizlerin azmiyle birleştiğinde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bizim görevimiz, sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve omuzlarınızdaki yükü bir nebze olsun hafifletmektir."

        Programa, Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Cihan Türkmen, diğer ilgililer ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

