Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Gerze Kent Konseyi Başkanlığına Alev Erenler yeniden seçildi

        Gerze Kent Konseyi Başkanlığına Alev Erenler yeniden seçildi

        Gerze Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Dr. Öğr. Üyesi Alev Erenler, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Gerze Kent Konseyi Başkanlığına Alev Erenler yeniden seçildi

        Gerze Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Dr. Öğr. Üyesi Alev Erenler, yeniden başkanlığa seçildi.

        Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, 80 üyeli kent konseyinin 68 üyesi oy kullandı. Başkanlık için mevcut Başkan Dr. Öğr. Üyesi Alev Erenler ile Dr. Öğr. Üyesi Öznur Özden yarıştı.

        İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamayınca seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü tur oylamasında 31 oy alan Alev Erenler, Gerze Kent Konseyi Başkanlığına yeniden seçildi.

        Genel kurulun açılışında konuşan Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kent konseylerinin katılımcı yerel yönetim anlayışının önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, seçimin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Seçimin ardından konuşan Erenler, yeni dönemde ortak akıl, katılımcılık ve iş birliği anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, genel kurul üyelerine teşekkür etti.

        Genel kurulda ayrıca kent konseyi bünyesinde görev yapacak meclis başkanları da belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Bugün gözler Fed'de
        Bugün gözler Fed'de
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Washington robotların fişini çekti
        Washington robotların fişini çekti
        Aile tatili
        Aile tatili
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        FOMO etkisiyle uçtu
        FOMO etkisiyle uçtu
        En düşük ücret Mardin’de
        En düşük ücret Mardin’de

        Benzer Haberler

        Gerze Belediyesi Spor Okulları öğrencileri festivalde yeteneklerini sergile...
        Gerze Belediyesi Spor Okulları öğrencileri festivalde yeteneklerini sergile...
        Sinop'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden Başsavcı Aksoy'a ziyaret
        15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden Başsavcı Aksoy'a ziyaret
        Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan içme suyu 16 köye ulaştırılacak
        Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan içme suyu 16 köye ulaştırılacak
        Sinop'ta 122 üreticiye kırsal kalkınma desteği
        Sinop'ta 122 üreticiye kırsal kalkınma desteği
        Sinop'ta okullar yeni sezona hazır hale getiriliyor
        Sinop'ta okullar yeni sezona hazır hale getiriliyor