Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Gerze Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen program kapsamında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.





Program kapsamında ayrıca şehit yakınları ile gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.



Daha sonra şehit aileleri ile gaziler ziyaret edildi.





Programlara Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Gerze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fevzi Korkmaz ile vatandaşlar katıldı.







